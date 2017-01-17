8 найбагатших людей планети володіють капіталом найбіднішої половини людства - звіт Oxfam
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вісім людей, усі з яких — чоловіки, володіють таким самим багатством, як найбідніша половина населення світу, або 3,6 мільярда людей. Про це йдеться у доповіді благодійної групи допомоги Oxfam, опублікованій у день початку щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Це непристойно, щоб так багато багатства зосереджувалося в руках такої малої кількості людей, коли кожен десятий мешканець планети живе на суму менш ніж 2 долари на день”, — підкреслив виконавчий директор Oxfam Вінні Б’янийма.
Розрив між багатими і бідними виявився набагато більшим, ніж вважалося раніше. Великий бізнес і багатії підживлюють кризу нерівності шляхом ухилення від податків, зниженням заробітної плати і використанням своєї влади. У доповіді йдеться про те що великий бізнес мав великі успіхи в 2015 і 2016 роках.
“Прибутки є високими, і 10 найбільших корпорацій світу разом мають дохід більший, ніж державні доходи 180 країн разом узятих”, — вказано в повідомленні.
До вісімки найбагатших людей планети відносять: співзасновника Microsoft Білла Ґейтса, інвестора Уоррена Баффета, засновника компанії Inditex Амансіо Ортего, Джеффа Безоса (Amazon), Марка Цукерберга (Facebook), Ларрі Еллісона (Oracle), а також мексиканського бізнесмена Карлоса Сліма і Майкла Блумберга, колишнього мера Нью-Йорка.