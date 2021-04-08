8 квітня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У цей день, 8 квітня, у світі святкують Міжнародний день ромів, а віряни відзначають день Василя або Собор архангела Гавриїла, пише УНН.
Свята
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ромів, започаткований на Всесвітньому конгресі ромів у Лондоні у 1971 році. Цього дня, вперше за багато століть, представники ромської національності оголосили себе самобутнім народом без єдиної території та визначили свої національні символи — прапор та гімн.
Релігійні свята
За релігійним календарем 8 квітня називають днем Василя або Собором Гавриїла Благовіста.
Архангел Гавриїл шанується не лише християнами, але й юдеями та ісламом. Ім’я Гавриїла означає — “Всевишній — сила моя”. Завдяки йому книжковому письму навчився Моісей, коли Гавриїл розповів йому про створення світу і першу людину. Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл явився і повідомив про час звільнення юдеїв із вавилонського полону, а також про час Боговтілення.
Іменини
У четвер, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія, Цезарія, Діонісій, а також Януарій.