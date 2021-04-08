8 апреля: какой праздник сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85705 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132692 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187803 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189271 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273593 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316657 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157450 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270968 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126367 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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8 апреля: какой праздник сегодня

8 апреля: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 34940 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В этот день, 8 апреля, в мире отмечают Международный день ромов, а верующие отмечают день Василия или Собор архангела Гавриила, пишет УНН.

Праздники

Сегодня в мире отмечают Международный день ромов, основанный на Всемирном конгрессе ромов в Лондоне в 1971 году. В этот день, впервые за многие века, представители ромской национальности объявили себя самобытным народом без единой территории и определили свои национальные символы — флаг и гимн.

Религиозные праздники

По религиозному календарю 8 апреля называют днем Василия или Собором Гавриила благовестия.

Архангел Гавриил почитается не только христианами, но и иудеями, и исламом. Имя Гавриил означает — “Всевышний — сила моя”. Благодаря ему книжному письму научился Моисей, когда Гавриил рассказал ему о сотворении мира и первого человека. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и сообщил о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения.

Именины

В четверг, 8 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Лариса, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Малахий, Кондрат, Вера, Мария, Цезария, Дионисий, а также Януарий.

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