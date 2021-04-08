8 апреля: какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В этот день, 8 апреля, в мире отмечают Международный день ромов, а верующие отмечают день Василия или Собор архангела Гавриила, пишет УНН.
Праздники
Сегодня в мире отмечают Международный день ромов, основанный на Всемирном конгрессе ромов в Лондоне в 1971 году. В этот день, впервые за многие века, представители ромской национальности объявили себя самобытным народом без единой территории и определили свои национальные символы — флаг и гимн.
Религиозные праздники
По религиозному календарю 8 апреля называют днем Василия или Собором Гавриила благовестия.
Архангел Гавриил почитается не только христианами, но и иудеями, и исламом. Имя Гавриил означает — “Всевышний — сила моя”. Благодаря ему книжному письму научился Моисей, когда Гавриил рассказал ему о сотворении мира и первого человека. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и сообщил о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения.
Именины
В четверг, 8 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Лариса, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Малахий, Кондрат, Вера, Мария, Цезария, Дионисий, а также Януарий.