Армія рф вбила в Україні 440 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 440 дітей, поранили – понад 847. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
23 листопада внаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва загинула неповнолітня, пораненення дістала 17-річна дівчина.
Також стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який дістав тяжкі поранення у смт. Антонівка Херсонської області через влучання ворожого снаряду в автомобіль.
23 листопада внаслідок ракетного обстрілу Вишгорода Київської області було поранено шістьох дітей віком 5 до 16 років.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 закладів освіти, з них 332 зруйновано повністю.