Армия рф убила в Украине 440 детей – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине по меньшей мере 440 детей, ранили – более 847. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
Цитата
"Более 1287 детей пострадали в Украине за 9 месяцев полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 24 ноября 2022 года 440 детей погибли и более 847 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Детали
23 ноября в результате вражеских ракетных обстрелов Киева погибла несовершеннолетняя, ранения получила 17-летняя девушка.
Также стало известно о смерти 13-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения в пгт. Антоновка Херсонской области из-за попадания вражеского снаряда в автомобиль.
23 ноября в результате ракетных обстрелов Вышгорода Киевской области были ранены шестеро детей в возрасте 5 до 16 лет.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Черниговской – 68, Херсонской – 67, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.