4 червня відзначають Міжнародний день боротьби з карієсом

Свята

Сьогодні, 4 червня, відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у серпні 1982 року.

Мета дня — аби громадськість не забувала, що під час війни гинуть не лише солдати, а й мирне населення, серед якого невинні діти. У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події — результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата — своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Зокрема, щороку 4 червня увесь світ відзначає Міжнародний день боротьби з карієсом. Це свято було засновано з ініціативи стоматологів і покликане звернути увагу людей на проблему стану зубів.

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Аби зменшити ризики карієсу, не забувайте двічі на день якісно чистити зуби, користуватися зубною ниткою та вживати якомога менше цукру та інших шкідливих для зубів продуктів.

Релігійні свята

Віряни цього дня шанують пам’ять Мученика Василіска. Постраждав за Христа під час гонінь на християн за імператора Максиміана Галерея (305-311 рр.) Мученика Василіска спочатку утримували у в’язниці, а згодом катували під розпеченим сонцем. В цей час мученик молився Богу, і сталося диво — дуб, до якого він був прив’язаний зазеленів. Багато з вражених цим дивом, увірували в Христа, воїни звільнили св. Василіска від кайданів. Втім, мучитель наказав відсікти св. Василіску голову.

У цей день іменини святкують: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск.