4 июня отмечается Международный день борьбы с кариесом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня, 4 июня, в мире отмечают Международный день детей-жертв агрессии Международный день борьбы с кариесом. Верующие в этот день почитают Мученика Василиска, пишет УНН.
Праздники
Сегодня, 4 июня, отмечается Всемирный день невинных детей, пострадавших от агрессии. Этот памятный день был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН на одном из специальных заседаний по вопросам о Палестине в августе 1982 года.
Цель дня — чтобы общественность не забывала, что во время войны гибнут не только солдаты, но и мирное население, среди которого невинные дети. В военных конфликтах, аморальных террористических актах по всему миру, от случайных взрывов старых снарядов под почвой погибает большое количество детей. Такие страшные события — результат действий взрослых людей, ослепленные жаждой власти и денег и не могут найти компромисс для прекращения конфликта.
Эта дата — своеобразный акт протеста против войны, убийств, насилия и попытка обеспечить невиновным детям мирное настоящее и светлое будущее.
В частности, ежегодно 4 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с кариесом. Этот праздник был учрежден по инициативе стоматологов и призвано обратить внимание людей на проблему состояния зубов.
Кариес зубов является наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире. Он обусловлен тем, что бактерии во рту метаболизируют сахар из еды и вырабатывают кислоты, которые со временем расщепляют эмаль зуба.
Чтобы уменьшить риски кариеса, не забывайте дважды в день качественно чистить зубы, пользоваться зубной нитью и употреблять как можно меньше сахара и других вредных для зубов продуктов.
Религиозные праздники
Верующие в этот день чтят память Мученика Василиска. Василиск пострадал за Христа во время гонений на христиан при императоре Максимиана Галерея (305-311 гг.) Мученика Василиска сначала удерживали в тюрьме, а затем пытали во раскаленным солнцем. В это время мученик молился Богу, и произошло чудо — дуб, к которому он был привязан зазеленел. Многие из пораженных этим чудом, уверовали во Христа, воины освободили св. Василиска от оков. Впрочем, мучитель приказал отсечь св. Василиск голову.
В этот день именины празднуют: Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Карл, а также Франциск.