31 тисячу маріупольців примусово вивезено на територію росії, - мер

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"За нашою інформацією, 31 тисяча людей була примусово вивезена на територію росії чи так званої днр. Це вже верифіковані дані. Мирних жителів направляють з Маріуполя до фільтраційного табору, який розміщено у Новоазовську. Люди чекають там тижнями. Фільтрація дуже жорстка - знімають відбитки, всю біометрику. Заставляють підписувати різного роду документи. Особливо жорстко підходять до муніципальних співробітників чи людей, які були пов’язані з держорганами. Є люди, які готові надати свідчення, як їх примусово вночі під дулом автомату заставляли покинути місто у невідомому напрямі. Потім вони опинялися в Астрахані, Томську, Тамбові, чи інших містах глибоких злиднів росії", - заявив міський голова.

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Російські окупанти примусово вивезли з України в рф понад 121 тис. дітей.