3 листопада продовжиться рух через “зерновий коридор”, — Курбаков

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Кубраков оголосив, що після одноденної паузи у четвер, 3 листопада, рух суден з українською сільгосппродукцією коридором безпеки в рамках "зернової угоди" відновиться.

У суботу росія заявила про призупинення зернової угоди, укладеної Москвою, Туреччиною, Україною та ООН. У Кремлі стверджують, що більше не можуть гарантувати безпечного проходження кораблів з України через Чорне море, пояснюючи це атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Три інші сторони угоди - ООН, Україна та Туреччина - спочатку продовжили пропускати суди без участі росії, але у вівторок оголосили, що у середу, "зерновий коридор" не працюватиме.

Нагадаємо

Координатор ООН з Чорноморської зернової ініціативи Амір Абдулла у вівторок увечері повідомив, що сподівається, що рух суховантажів із продовольством з українських портів у четвер відновиться.