29 квітня: сьогодні Чистий четвер

Свята

Завтра, 29 квітня, святкується Міжнародний день танцю. Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО.

Воно приурочене до дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як “батько сучасного балету”.

Також щорічно 29 квітня відзначають Всесвітній день бажань. Мета свята — привернути увагу громадськості до долі дітей, які страждають серйозними або невиліковними захворюваннями. Вперше це свято відзначали в 1977 році в США. Приурочене воно було до пам’яті хлопчика Крістофера Грейчуса, який помер від лейкемії. У цей день по всьому світу проходять благодійні акції, аукціони, спортивні змагання. Гроші, зібрані на перерахованих заходах, волонтери використовують для здійснення бажань дітей у віці від 2,5 до 18 років.

Окрім того, 29 квітня відзначається Всеукраїнський день футболу.Історія українського футболу розпочалася у 1992 році. Саме тоді, 29 квітня, національна збірна провела свій перший матч. Щоправда, дебютна зустріч в Ужгороді зі збірною Угорщини закінчилась поразкою наших гравців. Відтоді дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу. Це свято нагадує історичне минуле і той шлях, який пройшов футбол України за чверть століття.

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї відзначають 29 квітня. Він приурочений дню, коли в 1997-му році ця Конвенція набула повну законну силу на міжнародному рівні. Відзначаючи цей День, міжнародне співтовариство вшановує пам’ять всіх жертв хімічної зброї та підтверджує прихильність ОЗХЗ, Організації по забороні хімічної зброї, справі ліквідації загрози з боку хімічної зброї та активного сприяння в досягненні цілей миру і безпеки, особливо для громадян, які перебувають в зоні ризику застосування даного виду озброєнь.

Релігійні свята

У 2021 році Чистий четвер відзначатимуть 29 квітня. Це особливий день Страсного тижня, він є першим з трьох днів, які ще називають “Велике тридення”. У цей день Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері, а також був зраджений своїм учнем Юдою й заарештований первосвящениками.

У храмах на Чистий четвер відбуваються святкові богослужіння, де священник читає 12 Страсних Євангелій. Цього дня кожен вірянин має полишити всі свої тривоги, злість і негативні думки, аби зустріти свято з чистою душею. Обов’язковою традицією на Чистий четвер є відвідування церкви. Вважають, якщо усі члени родини побувають на Службі Божій, то весь рік вони не знатимуть горя й житимуть у злагоді. Під час Літургії потрібно висповідатись і покаятись у всіх своїх провинах, щоб очистити душу.

Іменини

29 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Павло, Михайло, Ніка, Ірина, Галина, Василина.

Народні прикмети

Зацвіла вільха — можна сіяти гречку;

сильний грім — до багатого врожаю;

день сонячний — потрібно висаджувати розсаду.