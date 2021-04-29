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29 апреля: сегодня Чистый четверг

29 апреля: сегодня Чистый четверг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В этот день, 29 апреля, отмечается Всемирный День желаний, День памяти всех жертв применения химического оружия, Всемирный день танца, Всеукраинский День футбола. Православные христиане отмечают Чистый четверг. Об этих и другие праздники читайте в материале УНН.

Праздники

Завтра, 29 апреля, отмечается Международный день танца. Это праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

Оно приурочено ко дню рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как “отец современного балета”.

Также ежегодно 29 апреля отмечают Всемирный день желаний. Цель праздника — привлечь внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями. Впервые этот праздник отмечали в 1977 году в США. Приурочено оно было к памяти мальчика Кристофера Грейчуса, который умер от лейкемии. В этот день по всему миру проходят благотворительные акции, аукционы, спортивные соревнования. Деньги, собранные на перечисленных мероприятиях, волонтеры используют для осуществления желаний детей в возрасте от 2,5 до 18 лет.

Кроме того, 29 апреля отмечается Всеукраинский день футбола. История украинского футбола началась в 1992 году. Именно тогда, 29 апреля, национальная сборная провела свой первый матч. Правда, дебютная встреча в Ужгороде со сборной Венгрии закончилась поражением наших игроков. С тех пор дата 29 апреля отмечается как Всеукраинский день футбола. Этот праздник напоминает историческое прошлое и тот путь, который прошел футбол Украины за четверть века.

День памяти всех жертв применения химического оружия отмечают 29 апреля. Он приурочен дню, когда в 1997 году эта Конвенция вступила в полную законную силу на международном уровне. Отмечая этот День, международное сообщество чтит память всех жертв химического оружия и подтверждает приверженность ОЗХО, Организации по запрещению химического оружия, делу ликвидации угрозы со стороны химического оружия и активном содействии в достижении целей мира и безопасности, особенно для граждан, находящихся в зоне риска применения данного вида вооружений.

Религиозные праздники

В 2021 году Чистый четверг отмечать 29 апреля. Это особый день Страстной недели, он является первым из трех дней, которые еще называют “Большой триденствие”. В этот день Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечери, а также был предан своим учеником Иудой и арестован первосвященниками.

В храмах на Чистый четверг проходят праздничные богослужения, где священник читает 12 Страстных Евангелий. В этот день каждый верующий должен оставить все свои тревоги, злость и негативные мысли, чтобы встретить праздник с чистой душой. Обязательным традиции в Чистый четверг является посещение церкви. Считают, если все члены семьи побывают на мессе, то весь год они не будут знать горя и жить в согласии. Во время Литургии нужно исповедаться и покаяться во всех своих грехах, чтобы очистить душу.

Именины

29 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Леонид, Павел, Михаил, Ника, Ирина, Галина, Василиса.

Народные приметы

Зацвела ольха — можно сеять гречку;

сильный гром — к богатому урожаю;

день солнечный — нужно высаживать рассаду.

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