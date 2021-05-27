27 травня: День захисту від Сонця та Всесвітній день розсіяного склерозу

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Сьогодні, 27 травня, відзначають Всесвітній день розсіяного склерозу. Розсіяний склероз належить до групи автоімунних захворювань, при якому імунна система людини руйнує захисну оболонку — мієлін, що покриває нерви. Даний процес порушує взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла, в результаті якого пошкоджуються нерви, а це — незворотний процес.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні на розсіяний склероз хворіють понад 18 тисяч осіб. Найчастіше хвороба вражає жінок та осіб працездатного віку (21 — 45 років).

Симптоми розсіяного склерозу різняться в залежності від ступеня і місця пошкодження нервової системи. Серед них: оніміння або слабкість однієї або кількох кінцівок, часткова або повна втрата зору, двоїння в очах, поколювання або біль у різних частинах тіла, проблеми з координацією рухів або невпевнена хода, підвищена втомлюваність, запаморочення. У важких випадках хворі з на РС можуть втратити можливість ходити і говорити.

Діагностика розсіяного склерозу на ранніх стадіях є складною, оскільки симптоми захворювання можуть з’являтися і зникати, іноді навіть на місяці. Для встановлення диференціального діагнозу хворому необхідно зробити магнітно-резонансну томографію, пройти дослідження викликаних потенціалів (зорових, соматосенсорних, слухових), здати аналіз крові на інфекційні захворювання, а також проконсультуватись у вузьких спеціалістів.

Зараз існують препарати, що дозволяють запобігти загостренню захворювання, змінити перебіг хвороби та полегшити її симптоми.

Одночасно з лікуванням таким хворим необхідно вести здоровий спосіб життя, уникати стресів, переохолоджень, не перегріватись (протипоказане довготривале перебування на сонці, прийом гарячих ванн, споживання гарячого чаю, засмага, відвідування солярію чи теплих країн). Також корисними будуть заняття з ЛФК та коригування свого раціону харчування. Адже від зміни способу життя залежить пом’якшення проявів хвороби, тривалість ремісії (відновлення певних функцій організму), а це дозволить уникнути ранньої інвалідизації.

Зокрема, 27 травня проводиться День захисту від Сонця.

Напередодні спекотних літніх днів та відпусток це свято має на меті поінформувати людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Ваші сонцезахисні окуляри захищають шкіру і очі від пошкодження ультрафіолетовим промінням, утворюючи захисний бар’єр. Бережість себе.

Релігійні свята

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мученика Ісидора Хіоського. З цього періоду переставали дути північні вітри — “сівери”, тому люди й прозвали свято “Бокогрієм”. Ще в цей період починався посів огірків. Вважалося, що огірки, посаджені на Сидора, не будуть гірчити, а в засолюванні не виявляться порожніми та не закиснуть.

27 травня іменини відзначають: Микита, Максим, Петро.