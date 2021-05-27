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27 мая: День защиты от Солнца и Всемирный день рассеянного склероза

Киев • УНН

 • 29375 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день рассеянного склероза, а также День защиты от Солнца. В частности, верующие в этот день чтят память Мученика Исидора. Об этом пишет УНН.

27 мая: День защиты от Солнца и Всемирный день рассеянного склероза

Праздники

Сегодня, 27 мая, отмечается Всемирный день рассеянного склероза. Рассеянный склероз относится к группе аутоиммунных заболеваний, при котором иммунная система человека разрушает защитную оболочку — миелин, покрывающий нервы. Данный процесс нарушает взаимосвязь между мозгом и другими частями тела, в результате которого повреждаются нервы, а это — необратимый процесс.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине рассеянным склерозом болеют свыше 18 тысяч человек. Чаще всего болезнь поражает женщин и лиц трудоспособного возраста (21 — 45 лет).

Симптомы рассеянного склероза различаются в зависимости от степени и места повреждения нервной системы. Среди них: онемение или слабость одной или нескольких конечностей, частичная или полная потеря зрения, двоение в глазах, покалывание или боль в разных частях тела, проблемы с координацией движений или неуверенная походка, повышенная утомляемость, головокружение. В тяжелых случаях больные с РС могут потерять возможность ходить и говорить.

Диагностика рассеянного склероза на ранних стадиях является сложной, поскольку симптомы заболевания могут появляться и исчезать, иногда даже на месяцы. Для установления дифференциального диагноза больному необходимо сделать магнитно-резонансную томографию, пройти исследования вызванных потенциалов (зрительных, соматосенсорных, слуховых), сдать анализ крови на инфекционные заболевания, а также проконсультироваться у узких специалистов.

Сейчас существуют препараты, позволяющие предотвратить обострение заболевания, изменить течение болезни и облегчить ее симптомы.

Одновременно с лечением таких больных необходимо вести здоровый образ жизни, избегать стрессов, переохлаждений, не перегреваться (противопоказано длительное пребывание на солнце, прием горячих ванн, потребление горячего чая, загар, посещение солярия или теплых стран). Также полезными будут занятия по ЛФК и корректировки своего рациона питания. Ведь от изменения образа жизни зависит смягчения проявлений болезни, продолжительность ремиссии (восстановление определенных функций организма), что позволит избежать ранней инвалидизации.

В частности, 27 мая проводится День защиты от Солнца.

Накануне жарких летних дней и отпусков этот праздник имеет целью проинформировать людей о важности использования солнцезащитного крема для защиты себя и детей от опасного ультрафиолетового излучения. Ваши солнцезащитные очки защищают кожу и глаза от повреждения ультрафиолетовыми лучами, образуя защитный барьер. Берегите себя.

Религиозные праздники

Верующие сегодня чтят память мученика Исидора Хиосский. С этого периода переставали дуть северные ветры — “Сивер”, поэтому люди и прозвали праздник “Бокогрием”. Еще в этот период начинался занял огурцов. Считалось, что огурцы, посаженные на Сидора, а не будут горчить, а в засолке не проявятся пустыми но не закиснет.

27 мая именины отмечают: Никита, Максим, Петр.

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