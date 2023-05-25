25 травня: в Україні День Держспецзв’язку та Вознесіння Господнє
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні, 25 травня, в Україні відзначається День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Свято було започатковане лише у 2021 році, пише УНН.
Також 25 травня - це Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
Саме у цей день 1979 року у США після занять у школі додому не повернувся 6-річний хлопчик Ітан Патц. До річниці його зникнення ц 1983 році тодішнім президентом Штатів Рональдом Рейганом був започаткований Національний день зниклих безвісти дітей.
Згодом до відзначення цієї сумної дати долучалося все більше країн по всьому світу.
Ітан Патц офіційно був оголошений померлим лише у 2000 році. У 2010 році поліція поновила справу. У 2012 році був затриманий підозрюваний Педро Ернандес, який зізнався, що задушив хлопчика. Суд присяжних у 2017 році дав Ернандесу довічне ув’язнення.
За церковним календарем 25 травня – Вознесіння Господнє.
Також у цей день вшановують пам’ять святителя Германа, патріарха Константинопольського у 715-730 роках. А також Єпіфанія Кіпрського, який народився у ІV столітті. Ченця, богослова-полеміста, що був обраний єпископом у місті Саламін на Кіпрі.
Ще 25 травня – це День філолога, День Африки, Всесвітній день товару, Міжнародний день танцю степ. А також Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Він був започаткований Європарламентом у 2019 році на честь ротмістра Вітольда Пілецького, якого саме цього дня у 1948 році вбили члени комуністичної партії
Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія