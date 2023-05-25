25 мая: в Украине День Госспецсвязи и Вознесение Господне

Также 25 мая - это Международный день пропавших без вести детей.

Именно в этот день в 1979 году в США после занятий в школе домой не вернулся 6-летний мальчик Итан Патц. К годовщине его исчезновения в 1983 году тогдашним президентом Штатов Рональдом Рейганом был учрежден Национальный день пропавших без вести детей.

Впоследствии к почетанию этой печальной даты присоединялось все больше стран по всему миру.

Итан Патц официально был объявлен умершим только в 2000 году. В 2010 году полиция возобновила дело. В 2012 году был задержан подозреваемый Педро Эрнандес, который признался, что задушил мальчика. Суд присяжных в 2017 году дал Эрнандесу пожизненное заключение.

По церковному календарю 25 мая – Вознесение Господне.

Также в этот день чтят память святителя Германа, патриарха Константинопольского в 715-730 годах. А также Епифания Кипрского, который родился в IV веке. Монаха, богослова-полемиста, который был избран епископом в городе Саламин на Кипре.

Еще 25 мая – это День филолога, День Африки, Всемирный день товара, Международный день танца степ. А также Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Он был учрежден Европарламентом в 2019 году в честь ротмистра Витольда Пилецкого, которого именно в этот день в 1948 году убили члены коммунистической партии

Именины 25 мая празднуют Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Евдокия