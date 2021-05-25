25 травня: в Україні вперше відзначають День Держспецзв'язку

Свята

Президент Володимир Зеденський підписав указ «Про День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», відтепер його відзначатимуть 25 травня. Ураховуючи значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, Зеленськаий постановив установити в Україні це професійне свято.

День філолога відзначають слідом за Днем слов’янської писемності і культури. День філологів давно перейшов кордони багатьох держав і по праву його вже можна назвати міжнародним професійним святом фахівців, які представляють ті науки і напрямки, які в своїй сукупності об’єднує філологія.

Лінгвісти і літературознавці, вчителі та викладачі в галузі літератури і мови, бібліотекарі та перекладачі й усі, хто пов’язав свою освіту і професійну діяльність з філологією — це надзвичайний колір будь-якої нації.

Для вираження солідарності зі зниклими дітьми та їхніми родинами, для підтримки їх у цій трагічній ситуації, європейським співтовариством був створений Міжнародний день зниклих безвісті дітей. Він відзначається щорічно з 2002 року за підтримки Європейської федерації з розшуку зниклих і опинилися жертвами сексуальної експлуатації дітей — 25 травня.

Ініціатива проведення цього Дня виникла спочатку в США: 25 травня, 1979 року народження, після занять в школі не повернувся додому шестирічний хлопчик на ім’я Евіан Пейтс. За пошук дитини взялася не тільки поліція і місцева громада. Звістка про трагедію не залишила байдужим все американське суспільство, але знайти хлопчика так і не вдалося. Минуло чотири роки після цієї трагедії і президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих безвісті дітей.

25 травня кожного року планета відзначає нову пам’ятну дату — Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Подію започаткував Європарламент у 2019 році. Дата святкування обрана на честь дати вбивства ротмістра Вітольда Пілецького членами комуністичної партії, яке відбулось саме цього дня у 1948 році.

Метою Дня героїв боротьби проти тоталітаризму є вшанування пам’яті противників такого режиму, які рятували людей з таборів, сприяли уникненню депортацій та арештів; залучення світової спільноти до запобігання можливому виникненню тоталітарного режиму.

Щорічно 25 травня у всіх країнах відзначається Всесвітній день щитоподібної залози. Дата увійшла до календаря у 2009 році з ініціативи Європейської тироїдної асоціації. За статистикою, на ту чи іншу патологію щитоподібної залози страждає до третини всього населення планети. Щитоподібна залоза, маленький 25-30-грамовий орган, що розташований на шиї та за формою нагадує метелика, відіграє надзвичайно важливу роль в життєдіяльності організму. Вона виробляє гормони, які регулюють обмін речовин.

Релігійне свято

Православна церква 25 травня вшановує пам’ять святителя Епіфанія Кіпрського. Вважалося, що він оберігає дім від пожеж і стихій. У народі день назвали Горобинівка — дерево охрестили оберегом від пожеж.

Іменини

Іменини сьогодні відзначають: Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.