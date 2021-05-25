25 мая: в Украине впервые отмечают День Госспецсвязи

Праздники

Президент Владимир Зеденський подписал указ «О Дне Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», отныне его будут отмечать 25 мая. Учитывая значение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, ее информационного пространства, Зеленськаий постановил установить в Украине этот профессиональный праздник.

День филолога отмечают вслед за Днем славянской письменности и культуры. День филологов давно перешел границы многих государств и по праву его уже можно назвать международным профессиональным праздником специалистов, представляющих те науки и направления, которые в своей совокупности объединяет филология.

Лингвисты и литературоведы, учителя и преподаватели в области литературы и языка, библиотекари и переводчики и все, кто связал свое образование и профессиональную деятельность с филологией - это чрезвычайное цвет любой нации.

Для выражения солидарности с пропавшими детьми и их семьями, для поддержания их в этой трагической ситуации, европейским сообществом был создан Международный день пропавших без вести детей. Он отмечается ежегодно с 2002 года при поддержке Европейской федерации по розыску пропавших и оказавшихся жертвами сексуальной эксплуатации детей - 25 мая.

Инициатива проведения этого Дня возникла сначала в США: 25 мая 1979 рождения, после занятий в школе не вернулся домой шестилетний мальчик по имени Эвиан Пэйтс. За поиск ребенка взялась не только полиция и местная община. Весть о трагедии не оставила равнодушным все американское общество, но найти мальчика так и не удалось. Прошло четыре года после этой трагедии и президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальный днем пропавших без вести детей.

25 мая каждого года планета отмечает новую памятную дату - День героев борьбы против тоталитаризма. Событие начал Европарламент в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь даты убийства ротмистра Пилецкий членами коммунистической партии, которое состоялось именно в этот день в 1948 году.

Целью Дня героев борьбы против тоталитаризма является памяти противников такого режима, которые спасали людей из лагерей, способствовали избежанию депортаций и арестов; привлечение мирового сообщества к предотвращению возможного возникновения тоталитарного режима.

Ежегодно 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы. Дата вошла в календарь в 2009 году по инициативе Европейской тиреоидной ассоциации. По статистике, на ту или иную патологию щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Щитовидная железа, маленький 25-30-граммовый орган, который расположен на шее и по форме напоминает бабочку, играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности организма. Она вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ.

Религиозный праздник

Православная Церкви 25 мая отмечают память святителя Епифания Кипрского. Считалось, что он оберегает дом от пожаров и стихий. В народе день назвали рябиновки - дерево окрестили оберегом от пожаров.

Именины

Именины сегодня отмечают: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор и Евдокия.