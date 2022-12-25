2022 рік показав росії, "кому не можна довіряти" - лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Цей рік показав росії, які країни є "договірними", а кому "не можна довіряти", заявив у неділю міністр закордонних справ сергій лавров, пише УНН.
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"Ситуація остаточно і безповоротно прояснилася ... з ким можна домовитися, а кому не можна довіряти надалі", - заявив лавров в інтерв'ю державному телебаченню.
лавров додав, що минулий рік допоміг прояснити "наміри та плани" країн на міжнародній арені.
Додамо
З початку війни в Україні росія піддавалася низці міжнародних санкцій, включаючи обмеження на поїздки та торгівлю, заморожування активів та обмеження цін на експорт нафти.
1 грудня президент США Джо Байден заявив, що готовий поговорити із путіним, якщо буде щира зацікавленість у припиненні війни.
Але росія виключила вимоги щодо повного звільнення з України в рамках будь-яких майбутніх переговорів про припинення "спеціальної військової операції".