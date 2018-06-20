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Трагедія 2 травня: справу співробітників ДСНС передали до іншого суду

Трагедія 2 травня: справу співробітників ДСНС передали до іншого суду

Київ • УНН

 • 12831 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київський суд передано справу співробітників ДСНС, які відповідають за наслідки пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду Одеської області, передає кореспондент УНН.

Таке рішення колегія суддів Апеляційного суду Одеської області прийняла у зв'язку з тим, що у Приморському районному суді немає достатньої кількості суддів, необхідної для створення колегії.

Наступне судове засідання по справі 2 травня щодо співробітників ДСНС розглядатимуть 18 липня у Київському районному суді Одеси.

Нагадаємо, трьох співробітників рятувальної служби звинувачують за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНН, СБУ на Одещині затримала колишнього бойовика "ЛНР", який брав участь у подіях 2 травня. 

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