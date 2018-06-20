Трагедия 2 мая: дело сотрудников ГСЧС передали в другой суд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевский суд передано дело сотрудников ГСЧС, которые отвечают за последствия пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Одесской области, передает корреспондент УНН.
Такое решение коллегия судей Апелляционного суда Одесской области приняла в связи с тем, что в Приморском районном суде нет достаточного количества судей, необходимой для создания коллегии.
Следующее судебное заседание по части 2 мая относительно сотрудниковГСЧС будут рассматривать 18 июля в Киевском районном суде Одессы.
Напомним, трое сотрудников спасательной службы обвиняют по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщал УНН, СБУ в Одесской области задержала бывшего боевика "ЛНР", который участвовал в событиях 2 мая.