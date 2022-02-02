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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68491 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 лютого - День бабака

2 лютого - День бабака

Київ • УНН

 • 57043 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, відзначають День бабака, Всесвітній день гавайської гітари, День їздових собак. Віряни вшановують пам'ять Євтимія Великого, інформує УНН.

День бабака

Вперше відзначати цей день почали в 1886 році в США, а бабак, що жив в горах Пенсільванії, став найпершим офіційним “метеорологом”. Цю традицію прийняли жителі Америки, а потім і канадці. Історики кажуть, що подібний спосіб визначення погоди існував і в Стародавньому Римі, але “спілкувалися” люди не з борсуком або бабаком, а з їжаком.

Всесвітній день гавайської гітари 

Вперше його відсвяткували 2011 року. Це міжнародне свято (World Ukulele Day). Батьківщиною гавайської гітари (укулеле) вважають португальський регіон Мадейру, де його вперше виготовили. Сталося це у XIX ст. Оригінальну гітару на гавайські острови завезли португальські іммігранти ще наприкінці XIX століття. Місцеві жителі почали називати її “укулеле”, що в перекладі означає “блоха, яка стрибає”. Особливо популярним цей інструмент став за часів правління короля Калакауа.

День їздових собак (Sled Dog Day)

Довгий час вони були єдиним засобом перевезення вантажів та людей у суворих погодних умовах в арктичних районах. Невідомо, коли та ким було засноване це свято. Але саме цього дня 1925 року у невеликому місті Ном (Аляска) погода заблокувала всі шляхи, а серед населення спалахнула епідемія дифтерії. Завдяки їздовим собакам змогли вчасно доставити сироватку і врятувати життя людей.

День пам’яті святого Євтимія Великого

Жив святий Євтимій в V столітті і був дуже шанований серед людей за свою благодушність. Довгий час його мати й батько не могли зачати дитину. Після довгих молитов Бог все ж подарував їм сина, якого вони назвали Євтимій. Сталося це 377 року. Коли Євтимію було всього 3 роки, помер батько. Мати вирішила віддати хлопчика на виховання до міського монастиря. А тому вже в підлітковому віці Євтимій задумався про служіння Господу. В дорослому віці захотілося йому самотнього життя. Пішов він у пустелю і молився там щодня. Згодом облаштував новий монастир. За це Господь наділив його цілющою силою.

Іменини 

День Ангела святкують: Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Павло, Римма, Інна.

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