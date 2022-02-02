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15 марта, 19:03 • 102077 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132785 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117807 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111796 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101728 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

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2 февраля - День сурка

2 февраля - День сурка

Киев • УНН

 • 57040 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, отмечают День сурка, Всемирный день гавайской гитары, День ездовых собак. Верующие чтят память Евтимия Великого, информирует УНН.

День сурка

Впервые отмечать этот день начали в 1886 году в США, а сурок, что жил в горах Пенсильвании, стал первым официальным “метеорологом”. Эту традицию приняли жители Америки, а затем и канадцы. Историки говорят, что подобный способ определения погоды существовал и в Древнем Риме, но “общались” люди не с барсуком или сурком, а с ежом.

Всемирный день гавайской гитары

Впервые его отпраздновали в 2011 году. Это международный праздник (World Ukulele Day). Родиной гавайской гитары (укулеле) считают португальский регион Мадейру, где его впервые изготовили. Произошло это в XIX в. Оригинальную гитару на гавайские острова завезли португальские иммигранты еще в конце XIX века. Местные жители начали называть ее "укулеле“, что в переводе означает ”прыгающая блоха". Особенно популярным этот инструмент стал во времена правления короля Калакауа.

День ездовых собак (Sled Dog Day)

Долгое время они были единственным средством перевозки грузов и людей в суровых погодных условиях в арктических районах. Неизвестно, когда и кем был учрежден этот праздник. Но именно в этот день 1925 года в небольшом городе Ном (Аляска) погода заблокировала все пути, а среди населения вспыхнула эпидемия дифтерии. Благодаря ездовым собакам смогли вовремя доставить сыворотку и спасти жизни людей.

День памяти святого Евтимия Великого

Жил святой Евфимий в V веке и был очень почитаем среди людей за свое благодушие. Долгое время его мать и отец не могли зачать ребенка. После долгих молитв Бог все же подарил им сына, которого они назвали Евфимий. Произошло это в 377 году. Когда Евтимию было всего 3 года, умер отец. Мать решила отдать мальчика на воспитание в городской монастырь. А потому уже в подростковом возрасте Евфимий задумался о служении Господу. Во взрослом возрасте захотелось ему одинокой жизни. Ушел он в пустыню и молился там каждый день. Потом устроил новый монастырь. За это Господь наделил его целительной силой.

Именины

День Ангела празднуют: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.

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