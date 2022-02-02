2 февраля - День сурка

День сурка

Впервые отмечать этот день начали в 1886 году в США, а сурок, что жил в горах Пенсильвании, стал первым официальным “метеорологом”. Эту традицию приняли жители Америки, а затем и канадцы. Историки говорят, что подобный способ определения погоды существовал и в Древнем Риме, но “общались” люди не с барсуком или сурком, а с ежом.

Всемирный день гавайской гитары

Впервые его отпраздновали в 2011 году. Это международный праздник (World Ukulele Day). Родиной гавайской гитары (укулеле) считают португальский регион Мадейру, где его впервые изготовили. Произошло это в XIX в. Оригинальную гитару на гавайские острова завезли португальские иммигранты еще в конце XIX века. Местные жители начали называть ее "укулеле“, что в переводе означает ”прыгающая блоха". Особенно популярным этот инструмент стал во времена правления короля Калакауа.

День ездовых собак (Sled Dog Day)

Долгое время они были единственным средством перевозки грузов и людей в суровых погодных условиях в арктических районах. Неизвестно, когда и кем был учрежден этот праздник. Но именно в этот день 1925 года в небольшом городе Ном (Аляска) погода заблокировала все пути, а среди населения вспыхнула эпидемия дифтерии. Благодаря ездовым собакам смогли вовремя доставить сыворотку и спасти жизни людей.

День памяти святого Евтимия Великого

Жил святой Евфимий в V веке и был очень почитаем среди людей за свое благодушие. Долгое время его мать и отец не могли зачать ребенка. После долгих молитв Бог все же подарил им сына, которого они назвали Евфимий. Произошло это в 377 году. Когда Евтимию было всего 3 года, умер отец. Мать решила отдать мальчика на воспитание в городской монастырь. А потому уже в подростковом возрасте Евфимий задумался о служении Господу. Во взрослом возрасте захотелось ему одинокой жизни. Ушел он в пустыню и молился там каждый день. Потом устроил новый монастырь. За это Господь наделил его целительной силой.

Именины

День Ангела празднуют: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.