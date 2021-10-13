18 жовтня Apple презентує нові MacBooks

Деталі

Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Apple.com о 21:00 за київським часом. Очікують, що нові MacBooks стануть останнім кроком на шляху відходу Apple від чіпів Intel, замінивши їх процесором на базі Arm під назвою M1X, який Apple розробляє сама.

Новий чіп може підвищити продуктивність у порівнянні з чіпом M1, який дебютував минулого року, оскільки M1X має десять ядер процесора у порівнянні з вісьмома M1, а також графічні процесори з 16 або 32 ядрами порівняно з семи чи вісьмою у комплектації M1.

Інші очікувані функції включають повернення магнітної зарядкиMagSafe , порту HDMI та слоту для карт SD.

Apple може анонсувати пару перероблених AirPods , що представляють третє покоління оригінальних справжніх бездротових навушників компанії. Очікується, що AirPods будуть подібні до AirPods Pro, з більш короткими стеблами та оновленим зарядним футляром.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поява офіційного Apple в Україні: що це означає для українських споживачів