18 октября Apple представит новые MacBooks
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. 18 октября Apple представит MacBooks, обновленного высшего класса Mac Mini и, возможно, пары AirPods третьего поколения. Об этом пишет The Verge, передает УНН.
Детали
Событие будет транслироваться в прямом эфире на Apple.com в 21:00 по киевскому времени. Ожидается, что новые MacBooks станут последним шагом на пути отхода Apple от чипов Intel, заменив их процессором на базе Arm под названием M1X, который Apple разрабатывает сама.
Новый чип может повысить производительность по сравнению с чипом M1, который дебютировал в прошлом году, поскольку M1X имеет десять ядер процессора по сравнению с восемью M1, а также графические процессоры с 16 или 32 ядрами по сравнению с семи или восьми в комплектации M1.
Другие ожидаемые функции включают возвращение магнитной зарядкиMagSafe, порта HDMI и слота для карт SD.
Apple может анонсировать пару переработанных AirPods, представляющие третье поколение оригинальных настоящих беспроводных наушников компании. Ожидается, что AirPods будут подобные AirPods Pro, с более короткими стеблями и обновленным зарядным футляром.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появление официального Apple в Украине: что это означает для украинских потребителей