18 березня: яке свято сьогодні

Свята у світі

Всесвітній день вторинної переробки вперше виник в 2018 році під егідою фонду Global Recycling Foundation. Ці березневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

День Паризької комуни відзначається трудящими світу в ознаменування перемоги 18 березня 1871 року першої пролетарської революції. Рішення відзначати 18 березня як першу успішну спробу робочих захопити політичну владу було ухвалено 20 лютого 1872 року за скликанням Генеральної ради 1-го Інтернаціоналу.

Свято в Україні

День працівника податкової та митної справи України відзначається в країні щорічно 18 березня.

До 2014 року професійне свято податківців відзначалося в країні щорічно 2 липня. Воно було встановлене указом президента України від 24 жовтня 2005 року «Про День працівника державної податкової служби України», з огляду на значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави, і носило назву День працівника податкової служби України.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 18 березня віряни вшановують пам'ять Святого Конона. У церковному календарі це дата вшанування пам'яті священномученика Конона Мандонского (Памфілійського) – покровителя і захисника городників, посівів та врожаю. Звідси і назва свята.

Він народився у Віфінії, у селі Видана, яке розташоване за 3 кілометри від малоазійського міста Ісаврії (територія нинішньої Туреччини).

Іменини

У четвер, 18 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко, Федір.

Прикмети

Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно спекотним

Граки вже гніздяться – через 20 днів можна починати посівні роботи

Якщо в цей день засипати гній на город – це обіцяє хороший врожай

Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде

З’явилися перші проліски в лісі – прикмета до того, що можна починати орати

У будинку і на полях миші завелися – чекай неврожаю

Гніздяться граки – можна хліб сіяти за три тижні

Якщо босими ногами в цей день гній натоптати, то ноги боліти не будуть

Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань

У цей день в руки вила візьмеш – прикмета до того, що влітку буде град.