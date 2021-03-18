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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187750 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189231 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273555 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316614 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157444 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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18 марта: какой праздник сегодня

18 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 85939 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. 18 марта считается Всемирным днем вторичной переработки. В Украине отмечают День работника налоговой и таможенной дела, а в мире — День Парижской коммуны. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники в мире

Всемирный день вторичной переработки впервые возник в 2018 году под эгидой фонда Global Recycling Foundation. Эти мартовские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 по созыву Генерального совета 1-го Интернационала.

Праздник в Украине

День работника налоговой и таможенной дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта.

К 2014 году профессиональный праздник налоговиков отмечалось в стране ежегодно 2 июля. Оно было установлено указом президента Украины от 24 октября 2005 года «О Дне работника государственной налоговой службы Украины», учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носило название День работника налоговой службы Украины.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 18 марта верующие чтят память Святого Конона. В церковном календаре это дата памяти священномученика Конона Мандонского (Памфилийскому) - покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. Отсюда и название праздника.

Он родился в Вифинии, в селе Изданная, который расположен в 3 километрах от малоазийского города Исаврии (территория нынешней Турции).

Именины

В четверг, 18 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ираида, Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк, Федор.

Приметы

Ясная и теплая погода 18 марта - лето будет теплым или умеренно жарким
Грачи уже гнездятся - через 20 дней можно начинать посевные работы
Если в этот день засыпать навоз на огород - это сулит хороший урожай
Ясная погода 18 марта - града летом не будет
Появились первые подснежники в лесу - примета к тому, что можно начинать пахать
В доме и на полях мыши завелись - жди неурожая
Гнездятся грачи - можно хлеб сеять за три недели
Если босыми ногами в этот день навоз набить, то ноги болеть не будут
Можно 18 марта ухаживать за комнатными растениями, пересаживать розмарин и герань
В этот день в руки вилы возьмешь - примета к тому, что летом будет град.

Украинские Национальные Новости

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