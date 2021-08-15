15 серпня: День археолога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні, 15 серпня, у світі відзначають День археолога, а віряни вшановують пам'ять Стефана Першомученика, пише УНН.
Свята
День археолога до 2008 року було неофіційним святом в Україні.
Свято встановлено в Україні Указом Президента від 6 серпня 2008 року № 694/2008 «Про День археолога», «…ураховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України та на підтримку ініціативи громадськості…»[5].
Це рішення в середовищі українських археологів сприйняли неоднозначно. Зокрема, в середовищі частини археологів функціонує міф про "донощиство" Т.С.Пассек та неприйняття в зв'язку з цим дати святкування 15 серпня.
Релігійне свято
15 серпня Свята Церква (східної традиції, що послуговується Юліанським календарем) молитовно згадує перенесення мощів першомученика архидиякона Стефана з Єрусалима до Константинополя.
Згідно з переказами, разом з шістьма одновірцями саме Стефан був обраний у диякони апостолами і мав підтримувати порядок, справедливість серед населення. Однак потрібно сказати, що крім цього Стефан також проповідував віру в Христа в Єрусалимі.
У неділю, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан.