128 українців перебувають в заручниках у бойовиків, ще десятеро ув'язнені в РФ - Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На сьогодні 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще десятеро ув’язненні в РФ. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується в Донецьку і Луганську, ще десятеро в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає”, — сказав він.