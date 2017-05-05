128 українців перебувають в заручниках у бойовиків, ще десятеро ув'язнені в РФ - Ю.Тандіт

“На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується в Донецьку і Луганську, ще десятеро в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає”, — сказав він.