128 украинцев находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключенные в РФ - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодня 128 граждан Украины находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключении в РФ. Об этом в эфире “5 канала” заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
“На сегодняшний день 128 человек незаконно содержится в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема очень политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество овобожденных или найденных растет”, — сказал он.