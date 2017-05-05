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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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128 украинцев находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключенные в РФ - Ю.Тандит

Киев • УНН

 • 8051 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодня 128 граждан Украины находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключении в РФ. Об этом в эфире “5 канала” заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.

128 украинцев находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключенные в РФ - Ю.Тандит

“На сегодняшний день 128 человек незаконно содержится в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема очень политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество овобожденных или найденных растет”, — сказал он.

Украинские Национальные Новости

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