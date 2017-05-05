128 украинцев находятся в заложниках у боевиков, еще десять заключенные в РФ - Ю.Тандит

“На сегодняшний день 128 человек незаконно содержится в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема очень политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество овобожденных или найденных растет”, — сказал он.