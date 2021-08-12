12 серпня: сьогодні відзначають Міжнародний день молоді

ukru
10:29 • 711 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 109322 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151810 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220610 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176435 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171757 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187628 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154729 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87546 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 80935 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76664 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104340 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 68988 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220627 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 182181 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278026 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273593 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77206 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84127 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80642 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106463 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116081 перегляди
Актуальне
12 серпня: сьогодні відзначають Міжнародний день молоді

12 серпня: сьогодні відзначають Міжнародний день молоді

Київ • УНН

 • 70056 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни шанують пам'ять мученика Іоанна Воїна, пише УНН.

Міжнародний день молоді

За даними ООН, сьогодні у світі проживає рекордна кількість молодих людей — близько 1,8 мільярда дітей і підлітків у віці від 10 до 24 років. Більше половини дітей і підлітків у віці від 6 до 14 років не вміють читати і рахувати, попри те, що ходять у школу. Політична нестабільність, волатильність ринку праці, а також обмежене поле для залучення молоді в політичне і соціальне життя призводять до зростаючої ізоляції молодих людей, додали в організації.

Молоддю в Європі вважаються люди віком від 10 до 24 років. У країнах СНД цифра інша — 15-30 років. Молодь становить 1\4 від робочої сили в усьому світі, при цьому половина з цих людей — безробітні.

Зазначимо, що український варіант дня молоді, що зазвичай святкується у червні, з 1 січня 2022 року буде завжди відзначатися 12 серпня, у відповідності з указом Президента України України від 28 липня 2021 року № −333/2021 “Про День молоді”.

Релігійні свята

12 серпня віряни православної цервки шанують пам’ять святого мученика Іоанна Воїна, що служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Разом з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом як би гонителем, святий Іоанн насправді надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, — звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн надавав милосердя не тільки християнам, але і всім нужденним і вимагає допомоги: відвідував хворих, утішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, відправив його до в’язниці.

У четвер, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами