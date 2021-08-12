12 серпня: сьогодні відзначають Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді

За даними ООН, сьогодні у світі проживає рекордна кількість молодих людей — близько 1,8 мільярда дітей і підлітків у віці від 10 до 24 років. Більше половини дітей і підлітків у віці від 6 до 14 років не вміють читати і рахувати, попри те, що ходять у школу. Політична нестабільність, волатильність ринку праці, а також обмежене поле для залучення молоді в політичне і соціальне життя призводять до зростаючої ізоляції молодих людей, додали в організації.

Молоддю в Європі вважаються люди віком від 10 до 24 років. У країнах СНД цифра інша — 15-30 років. Молодь становить 1\4 від робочої сили в усьому світі, при цьому половина з цих людей — безробітні.

Зазначимо, що український варіант дня молоді, що зазвичай святкується у червні, з 1 січня 2022 року буде завжди відзначатися 12 серпня, у відповідності з указом Президента України України від 28 липня 2021 року № −333/2021 “Про День молоді”.

Релігійні свята

12 серпня віряни православної цервки шанують пам’ять святого мученика Іоанна Воїна, що служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Разом з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом як би гонителем, святий Іоанн насправді надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, — звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн надавав милосердя не тільки християнам, але і всім нужденним і вимагає допомоги: відвідував хворих, утішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, відправив його до в’язниці.

У четвер, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло.