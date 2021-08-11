11 серпня: яке свято сьогодні

День кінетичного піску

Цієї середи святкують День кінетичного піску. Головна мета цього дня — популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Історія свята починається з 2020 року.

У цей день прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.

Кінетичний пісок — це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% — зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску — він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Релігійні свята

У цей день віряни долучаються до урочистих молебней на знак вшанування пам’яті Святого Миколая. В церковному календарі відзначається свято Різдва Миколая Угодника. 11 серпня — один з трьох свят, присвячених святителю Миколаю Чудотворцю.

Святитель Миколай народився в місті Патарі Лікійської області (на південному узбережжі Малоазійського півострова) в сім’ї благочестивих християн Феофана і Нонни. Від народження майбутній світильник Церкви Христової засвідчив свою обраність великими чудесами. Мати його Нонна після пологів відразу ж зцілилася від хвороби. Новонароджене немовля в купелі хрещення простояло без сторонньої допомоги три години, віддаючи цим честь Пресвятій Трійці.

Особливу обраність святого Миколая, швидкого помічника і преславного чудотворця, спонукало вірян святкувати день його славне народження поряд з різдвом Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. На честь свята Різдва Святителя Миколая складено тропар і кондак, від давніх часів відомі в літургійному житті православної церкви.

У середу, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Миколай, Михайло, Данило, Серафима, Олексій та Костянтин.