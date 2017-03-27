Сводка штаба АТО: 88 обстрелов, 3 погибших

"Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки российско-террористические войска 88 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины ", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, защитников которых враг обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм, со 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк, и вели огонь снайперы. С минометов калибра 120 мм враг обстреливал защитников Гнутово, Павлополя, Лебединского и Талаковки. Из вооружения БМП российско-оккупационные войска били в районе Новотроицкого. Вблизи Красногоровки и Марьинки противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Горячее всего вчера было на Донецком направлении, где по украинским воинам противник применил практически весь арсенал тяжелого вооружения. По защитниках Троицкого российско-оккупационные войска били со 152-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм. Также минометы калибра 120 мм враг применял под Авдеевкой и Луганским. С 82-мм минометов бил по защитникам Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Танк обстреливал наших защитников в районе Каменки, а БМП - опорные пункты вблизи Верхнеторецкого и Песков. Активизация вражеских снайперов наблюдалась вблизи Троицкого.

На Луганщине из ПТРК враг обстрелял защитников Новозвановка. По защитникам Новоалександровки, Катериновки и Крымского вел огонь из гранатометов.

С РСЗО "Град-П" российско-оккупационные войска обстреляли вчера жилые кварталы Авдеевки.

"Чтобы подавить огневую активность противника наши подразделения открывали ответный огонь", - добавили в штабе.

Всего за минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения.