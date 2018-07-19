Встреча с Президентом относительно изменений в Конституцию о крымских татарах не исключено пройдет осенью

"Неизвестно (когда именно состоится встреча с Президентом относительно изменений в Конституцию о крымских татар - ред.), я еще не получал приглашения на эту встречу. Я считаю, что это произойдет уже осенью, потому что народные депутаты сейчас могут быть на округах - это те, кто являются членами этой Конституционной комиссии", - рассказал С.Алексеев.

Он добавил, что, скорее всего, на встрече с Президентом Украины будет рассмотрен вопрос "утверждения наработанного Конституционной комиссией по Крыму".

"Будет рассматриваться вопрос внесения Президентом Украины соответствующего законопроекта в Верховную Раду. Там есть много наработок относительно статуса Крыма - мы хотим на конституционном уровне закрепить вопросы полуострова, внести соответствующие изменения в Конституцию, что Крым хоть и является временно оккупированной территорией, но это территория Украины, на которой идет освободительное процесс и много других вещей, связанных с международным правом относительно статуса Крыма на сегодня", - резюмировал С.Алексеев.

Как сообщал УНН, в ближайшее время определиться дата проведения Конституционной комиссии по вопросу внесения изменений в Конституцию в вопросе статуса крымских татар.