ВСУ попали в состав боеприпасов оккупантов в Токмаке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во временно захваченном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, есть попадание в состав боеприпасов оккупантов, пишет УНН.
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"Токмак (оккупированная часть Запорожской области). Есть попадание в состав оккупантов. Боеприпасы рвутся", - отметил он.
Напомним
Во временно захваченном Токмаке Запорожской области над базой российских оккупантов заметили дым.