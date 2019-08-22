"Заря" потерпела гостевое поражение в Лиге Европы от "Эспаньолу"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Забитый мяч в первом тайме не спас луганскую "Зарю" от поражения в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы с "Эспаньолом", которая прошла в Барселоне, сообщает корреспондент УНН.
Ближе к перерыву игрок "Зари" прострелил с правой бровки в штрафную, откуда в одно касание пяткой мяч назад сбросил Кабаев на Кочергина и Владислав открыл счет ударом в нижний угол.
Представитель испанской Примеры кардинально изменил ситуацию на табло во второй половине. Ударом головой на дальней штанге отличился бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра. На 79 минуте защитники "Зари" оставили другом в штрафной Лопеса - 2:1. Точку в игре поставил Варгас - 3:1.
Стоит отметить, что Гранеро мог увеличить счет, однако его удар с пенальти парировал Никита Шевченко.
Добавим, 29 августа на стадионе "Славутич" пройдет игра между "Зарей" и "Эспаньолом".