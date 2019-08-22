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"Зоря" зазнала гостьової поразки в Лізі Європи від "Еспаньолу"

"Зоря" зазнала гостьової поразки в Лізі Європи від "Еспаньолу"

Київ • УНН

 • 9537 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Забитий м'яч у першому таймі не врятував луганську "Зорю" від поразки у першій грі раунду плей-офф Ліги Європи з "Еспаньолом", яка пройшла в Барселоні, повідомляє кореспондент УНН.

Ближче до перерви гравець "Зорі" прострілив з правої бровки до штрафної, звідки в один дотик п'ятою м'яч назад скинув Кабаєв на Кочергіна і Владислав відкрив рахунок ударом у нижній кут.

Представник іспанської Прімери кардинально змінив ситуацію на табло у другій половині. Ударом головою на дальній стійці відзначився колишній форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра. На 79 хвилині оборонці "Зорі" залишили одним у штрафній Лопеса – 2:1. Крапку у грі поставив Варгас – 3:1.

Варто відзначити, що Естебан Гранеро міг збільшити рахунок, однак його удар з пенальті парирував Микита Шевченко.

Додамо, 29 серпня на стадіоні "Славутич" пройде гра у відповідь між "Зорею" та "Еспаньолом".

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