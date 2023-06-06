Зоопарк в Новой Каховке полностью затоплен, спастись могли только лебеди и утки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Зоопарк "Сказочная дубрава" в оккупированной Новой Каховке полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки. Об этом сообщило движение по защите прав животных UAnimals, передает УНН.
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«Мы пообщались с руководством зоопарка "Сказочная дубрава", что в оккупированной Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что человек (имя не называют из соображений безопасности), с которым говорили UAnimals сказал: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует".
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Ранее СМИ сообщали, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк "Сказочная Дубрава". Все животные погибли.