Золотовалютные резервы за прошлый год выросли на 17% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение прошлого года золотовалютные резервы выросли на 17% до 15,5 млрд долл. США. Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины по 201 год, передает УНН.
"За год золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли на 17% и на конец года составили 15,5 млрд долл. США", - говорится в отчете регулятора.
Как сообщал УНН, Международные резервы Национального банка Украины составляют 17,6 млрд долл.