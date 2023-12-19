Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине

Золото, добытое в африканских странах в африканских странах и отмытое на международных рынках, принесло российскому государству миллиарды долларов для ведения войны. Об этом говорится в отчете независимой экспертной группы The Blood Gold, который был опубликован в декабре 2023 года, передает УНН.

Детали

Хотя россия находится под жесткими санкциями со стороны западных государств за вторжение в Украину, но "золото, добытое в африканских странах и отмытое на международных рынках" продолжает приносить миллиарды долларов российскому государству, у которого есть критически важные потребности для ведения войны.

Согласно выводам аналитического центра The Blood Gold под руководством Джессики Берлин выявлено, что метод финансирования военных наемников Кремля имеет зависимость от африканской страны, где действуют наемники.

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Вот как исследователи описывают этот способ финансирования:

В Мали около 1000 российских наёмников, находящихся в стране для борьбы с группировками джихадистов и защиты правящей военной хунты, получают от местных военных 10,8 миллиона долларов в месяц наличными. Такие данные приводит издание RFI со ссылкой на спецслужбы США. Доход хунты зависит от небольшого количества международных горнодобывающих компаний. Среди них канадская компания Barrick Gold, главный налогоплательщик страны, только за первое полугодие 2023 года выплатила властям Бамако 206 миллионов долларов США.

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) группа "Вагнер" получила эксклюзивные права на разработку крупнейшей в стране шахты Ндима. Годовой объем добычи золота на этом руднике оценивается в 290 миллионов долларов.

В Судане группа "Вагнер" контролирует крупный золотоперерабатывающий завод, покупая и экспортируя необработанное золото. Несмотря на многочисленные доказательства масштабной торговли, которую уже более десяти лет ведут связанные с Кремлем структуры, внешнеторговая статистика Судана свидетельствует, что официальный экспорт золота в Россию равен нулю. Однако данные Центрального банка Судана, полученные CNN, свидетельствуют о том, что страна потеряла по меньшей мере 32,7 тонны золота в 2021 году. Основным источником этого дефицита является контрабанда золота, которую осуществляет ЧВК "Вагнер".

Прибыльный бизнес российских наемников в Африке "подпитывает военную машину России", а также приводит к дестабилизации региона и подрывает западное влияние в этих странах, указывают исследователи аналитического центра The Blood Gold.

Этот процесс прямо и косвенно способствует увеличению количества беженцев, которые просят убежища в Европе - говорится в выводах The Blood Gold.

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