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Обезврежена разведгруппа врага неподалеку от Соледара

Киев • УНН

 • 93024 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинские военные обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ.

Обезврежена разведгруппа врага неподалеку от Соледара

«Украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара», - говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы и Вершины. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы.

Уточняется также, что оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцева, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков.

Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня. Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Терновка, Большое Артаково, Белая Криница, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артаки. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования “Калибр”.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении находится до четырех батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация указанных подразделений.

Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атынского и Журавки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Уды, Борщева, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чеполь.

Нанес авиационных ударов у Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

На Словянском направлении производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Грушувахи, Долины, Краснополья, Дубровного, Курульки, Протопоповки и Норцовки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении враг задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекамянского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.

Совершил попытку ведения разведки позиций наших войск в районе Серебрянка, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

Противник рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.

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