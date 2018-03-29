СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Seattle Times.
“Он (вирус — Ред.), словно метастазы, стремительно распространяется за пределы предприятия в Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777”, — предупредил главный инженер отделения коммерческих самолетов Boeing. Он не исключил, что WannaCry может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собранных самолетов.
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Позже Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. “Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности обнаружил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, которое коснулось незначительного количества наших систем”, — подчеркнула корпорация в своем Twitter.
Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая 2017 Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибератак с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.
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Напомним, президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что правительство Северной Кореи несет ответственность за создание компьютерного вируса WannaCry, который атаковал всемирную сеть в начале 2017 года.