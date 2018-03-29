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ЗМІ: вірус WannaCry атакував Boeing

ЗМІ: вірус WannaCry атакував Boeing

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Системи авіабудівної корпорації Boeing в середу зазнали кібератаки із застосуванням вірусу WannaCry. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Seattle Times.

“Він (вірус - Ред.), ніби метастази, стрімко поширюється за межі підприємства в Норт-Чарльстоні. Я тільки що чув, як, можливо, заглох конвеєр зі зборки вузлів 777”, — попередив головний інженер відділення комерційних літаків Boeing. Він не виключив, що WannaCry може дістатися до програмного забезпечення бортових комп’ютерів зібраних літаків.

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Пізніше Boeing заявив, що початкові побоювання були перебільшені. “Ряд повідомлень про порушення, пов’язані зі шкідливою програмою, перебільшені і не є точними. Наш центр операцій забезпечення кібербезпеки виявив обмежене за масштабом вторгнення шкідливої ​​програми, що торкнулася незначна кількість наших систем”, — підкреслила корпорація в своєму Twitter.

Вірус-шифрувальник WannaCry атакував комп’ютери з операційною системою Windows в 74 країнах 12 травня 2017. Він блокував комп’ютери і вимагав перерахування грошей за відновлення доступу. По всьому світу було скоєно 45 тис. кібернападів з використанням WannaCry, причому найбільше число атак було зафіксовано в Росії.

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Нагадаємо, президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що уряд Північної Кореї несе відповідальність за створення комп’ютерного вірусу WannaCry, який атакував всесвітню мережу на початку 2017 року.

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