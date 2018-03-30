СМИ: в столкновениях с израильскими военными в Секторе Газа убиты 16 палестинцев

Десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные ко Дню земли манифестации вдоль границы Сектора Газа и Израиля с требованием о возврате палестинских беженцев на родную землю. Незадолго до этого на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы “не уступят ни пяди своей земли”.

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По замыслу инициаторов акции протеста, она должна длиться шесть недель. Для её поддержки в непосредственной близости от границ Сектора с Израилем установлены несколько палаточных городков, рассчитанных на постоянное проживание нескольких тысяч протестующих.

Со своей стороны Израиль объявил прилегающие к анклава территории закрытой военной зоной, в эти районы были стянуты дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов. Для разгона демонстрантов израильтяне впервые использовали дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты, которые бомбили протестующих бомбами со слезоточивым газом.

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Кроме того израильская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по отдельным объектам исламского движения ХАМАС, которое фактически управляет администрацией в секторе Газа, а также по позициям палестинской группировки “Исламский джихад”, расположенным в анклаве. По последней информации, в результате столкновений палестинцев с военными и полицией ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Подавляющее большинство из них отравления газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла полиция и солдаты в столкновениях с палестинцами.

Напомним, 25 марта израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора.