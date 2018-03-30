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ЗМІ: в зіткненнях з ізраїльськими військовими у Секторі Гази вбито 16 палестинців

ЗМІ: в зіткненнях з ізраїльськими військовими у Секторі Гази вбито 16 палестинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Ізраїльськими військовими під час зіткнень 30 березня, які почалися в східній частині окупованого Сектора Гази на кордоні з Ізраїлем, були вбиті 16 палестинців. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство WAFA.

Десятки тисячі палестинців вийшли на приурочені до Дня землі маніфестації уздовж кордону Сектора Гази та Ізраїлю з вимогою про повернення палестинських біженців на рідну землю. Незадовго до цього на масовому мітингу, організованому в місті Газа, виступив глава Політбюро руху ХАМАС Ісмаїл Ханія, пообіцявши, що палестинці “не поступляться ні п'яддю своєї землі”.

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За задумом ініціаторів протестної акції, вона має тривати шість тижнів. Для її підтримки у безпосередній близькості від кордонів Сектора з Ізраїлем встановлено кілька наметових містечок, розрахованих на постійне проживання кількох тисяч протестувальників.

Зі свого боку Ізраїль оголосив прилеглі до анклаву території закритою військовою зоною, в ці райони були стягнуті додаткові загони армії і поліції, на кордоні розміщені близько сотні снайперів. Для розгону демонстрантів ізраїльтяни вперше використовували дистанційно керовані безпілотні літальні апарати, які бомбардували протестуючих бомбами зі сльозогінним газом.

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Крім того ізраїльська армія завдала кілька артилерійських ударів по окремих об’єктах ісламського руху ХАМАС, яке фактично управляє адміністрацією в Секторі Гази, а також по позиціях палестинського угруповання “Ісламський Джихад”, розташованим у анклаві. За останньою інформацією, внаслідок сутичок палестинців з військовими і поліцією поранення отримали не менше 1,4 тис. арабів. Переважна більшість з них отруєння газом і поранення пластиковими кулями, які застосовувала поліція і солдати у сутичках з палестинцями.

Нагадаємо, 25 березня ізраїльська авіація завдала удару по сектору Гази у відповідь на прорив кордону палестинцями і руйнування прикордонного паркану.

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