ЗМІ: в зіткненнях з ізраїльськими військовими у Секторі Гази вбито 16 палестинців

КИЇВ. 31 березня. УНН. Ізраїльськими військовими під час зіткнень 30 березня, які почалися в східній частині окупованого Сектора Гази на кордоні з Ізраїлем, були вбиті 16 палестинців. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство WAFA.