Испорченное электронное оборудование и бытовую технику запрещено выбрасывать на свалки

"Просто выбросить электронное оборудование на свалку - значит нанести непоправимый вред окружающей среде, экологии наших городов и здоровью их жителей.

Такое оборудование не должно оказываться на полигонах и свалках, оно должно демонтироваться, а полученное сырье максимально использоваться для вторичной переработки (80-90%) и лишь незначительные безвредные остатки (5-10%) могут остаться на свалке. Эти процессы уже давно отработаны и отлажены в развитых странах", - отмечают в организации.

Также отмечается, что ежегодно на пригородных свалках оказываются десятки тонн устаревшей или непригодной для использования бытовой и электронной техники. Это оборудование имеет в своем составе материалы на основе фенолформальдегида и поливинилхлорида и почти все металлы из периодической таблицы Менделеева.

"Оказавшись на свалке под воздействием влаги, металлы, содержащиеся в электронных компонентах (мышьяк, кадмий, цинк, свинец), переходят в растворимые соединения, которые становятся сильнодействующими ядами. Эти соединения являются потенциальными канцерогенами для человека, проявляют высокую устойчивость и способность к биоаккумуляции. Пластиковые части, имеют разнообразный химический состав, например полистирол, поливинилхлорид, полифенил, полипропилен, т.д., включая хлорные соединения, не поддаются гниению или саморазрушению. Десятки лет они способны выделять биологически активные низкомолекулярные химические вещества, такие как пластификаторы, растворители, красители, стабилизаторы, мономеры", - рассказывают в организации.

Также отмечается, что токсичные материалы, которые входят в состав электронного оборудования и образуются в результате его хранения на свалках, годами остаются в водоемах, грунтовых водах, почве и воздухе, попадают в источники питьевой воды, поля и огороды.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области обостряется проблема обращения с опасными отходами.