Зима вернулась во Львов

По всей территории области сегодня дождь и мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7 — 12 м / с. Температура воздуха днем ​​5 — 10 ° градусов тепла.

Прогнозы гидрометцентра начали сбываться с самого утра. Во Львове и области поочередно идет дождь и снег. Львовяне, выкладывают в соцсетях фото со снегом, и удивляются капризам погоды.

Что интересно, снег в городе Льва время от времени шел и 22 и 23 апреля.

Напомним, 24 апреля сообщал, что в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта .