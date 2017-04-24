Зима повернулась до Львова

По всій території області сьогодні невеликий дощ та мокрий сніг. Вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень 5 — 10° градуси тепла.

Прогнози гідрометцентру почали справжуватись з самого ранку. У Львові та області почергово падає дощ та сніг. Львів’яни, викладають в соцмережах фото із снігом, та дивуються примхам погоди.

Що цікаво, сніг у місті Лева час від часу падав і 22 та 23 квітня.

Нагадаємо, 24 квітня УНН повідомляв, що внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 22 населених пункти.