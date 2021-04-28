Жизнь под санкциями. О контрабанде, бизнесе власти на таможне и загадочных бенефициарах списка СНБО. Большое интервью с Орестом Фирманюком

КИЕВ. 28 апреля. УНН. УНН стал эксклюзивным обладателем большого интервью с Орестом Фирманюком — человеком, который попал в список ТОП-10 контрабандистов страны по версии СБУ, СНБО и Президента Украины. Он рассказал о том, что на самом деле кроется за списком санкций.

Орест, за последний месяц Вы из человека абсолютно непубличного стали настоящей медийной персоной. Вы появились на шоу Шустера, вы первым прокомментировали санкции и написали, что открыты для СМИ.

Это не совсем так, я и раньше давал несколько раз интервью, возможно, к этим публикациям не было такого внимания. И это нормально. Я же не крупный бизнесмен, политик или общественный деятель.

Возможно, но Вы, по-моему, единственный из списка 23 человек, кто не побоялся выйти в публичную плоскость и открыто заявить, что санкции - это не борьба с контрабандой, а элемент конкурентной борьбы. Не страшно такое говорить и публично о себе заявлять, когда Вас обвиняют в экономическом терроризме?

Как раз на сегодняшний день меня ни в чем не обвиняют, равно как и до момента введения санкций не обвиняли. Это очень важный момент. За последние лет десять я даже не помню, чтобы меня допрашивали по какому-то делу даже как свидетеля. Хоть я понимаю, что если я буду громко кричать, что у власти против меня ничего нет, то такие дела могут появиться.

К сожалению, это не редкость у нас в стране. Но пока, и это факт, что ко мне и моим сотрудникам нет вопросов со стороны силовиков. Мы просто не работаем. Было 200 рабочих мест, а стало 200 безработных.

Про Ваш бизнес поговорим позже. Но Вы же сразу обвинили СБУ в зачистке рынка. Поддерживаете этот тезис сейчас?

Я не помню, чтобы я заявлял, что “санкционный список” — это зачистка рынка руками СБУ. Я считаю, что история с санкциями куда сложнее, чем кажется. Мое мнение, что есть два конкретных и понятных для меня бизнесмена, которые, используя удачный момент в виде желания Президента навести порядок на таможне, разыграли свою игру. Именно они составляли списки, а СБУ в этой истории — всего лишь инструмент. Через спецслужбу эти списки легализировали, а потом руками СНБО превратили в решение Президента о санкциях. И это настолько воодушевило составителей списков, что они пошли дальше. Вы не поверите, но сегодня все сотрудники 200 фирм, которые попали под санкции, стоят на особом мониторинге силовиками. Официально. Куда бы ты не пошел работать из этих компаний, твое перемещение фиксируется. Не верите? Вот вам официальный документ. Они это называли “контроль миграции кадров”.

Что это, если не элемент давления на людей? Рядовых сотрудников. Ладно, список из 23 человек. Но тут тысячи людей стали изгоями. Кто их возьмет на работу? И это только то, что стало известно. А чего мы еще не знаем.

Зачем это делается? У Вас есть понимание?

У меня есть ощущение, что такими действиями кто-то выходит уже за рамки здравого смысла. Про выход за рамки закона и говорить уже не стоит.

Почитайте, что о санкциях сказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Если даже на него не реагируют...

Раз Вы уже стали экспертом, давайте начнем с главной новости на таможне — законопроекте Зеленского о криминализации контрабанды. Как Вы оцениваете эту инициативу Президента? Насколько это разумный ход? Судя по всему, теперь за ввоз товаров мимо таможни будут сажать в тюрьму.

Поскольку у меня теперь много свободного времени, то я имел возможность ознакомиться с проектом изменений в Уголовном кодексе. Наверное, я вас удивлю, но я полностью поддерживаю инициативу Президента в вопросе криминализации товарной контрабанды. Готов пояснить, почему. Товарная контрабанда, как и конвертационные центры или “скрутки”, - это инструмент незаконной оптимизации уплаты налогов в бюджет. Это звенья одной цепи, в конце которой - огромная потеря бюджета. И это огромная дыра, латать которую и взялся Президент. Криминализация товарной контрабанды, как идея, это правильно, но есть и обратная сторона этой истории.

Да, но многие эксперты считают, что это тупиковый путь, ибо уголовные дела по такой контрабанде будут идти годами, бюджет ничего получать не будет, и все превратится в большой пшик. Это не усложнит жизнь контрабандистам, а облегчит. Сейчас, по административной ответственности, они теряют товар и платят штрафы, а с криминализацией и этого не будет. Ведь конфискация товара возможна только после решения суда. Упрощая вопрос — поможет ли криминализация побороть схемы и наполнить бюджет?

Проект закона, который я видел, на мой взгляд, требует серьезной доработки. И если Вы спрашиваете, я бы выделил несколько ключевых, на мой взгляд, пробелов.

Во-первых, уголовное преследование начинается со второго нарушения или при участии в нарушении представителя таможни. Но эта норма не имеет предохранителей в виде размера ущерба, который был нанесен бюджету. Зная реалии, в которых живет страна, то любой таможенный брокер или логист, или таможенник, который оформляет по несколько тысяч деклараций в месяц, сделает какую-то ошибку. Это нормальная история. Все ошибаются. Должен быть какой-то лимит, граница входа в уголовную ответственность. Я бы посоветовал оставить административную ответственность, например, до ущерба в 50 000 долларов, а если ущерб больше, то включать инструменты уголовного преследования. При этом такие группы товаров, как янтарь, лес, сигареты, нефтепродукты, должны быть вынесены за скобки и караться без ограничений по суммам.

Во-вторых: как инструмент защиты бизнеса должна быть введена уголовная ответственность для силовиков при провокации контрабанды, провокации взятки сотрудникам таможни и преднамеренном блокировании грузов методами неразумных проверок.

То есть, Вы считаете, что власть усиливает ответственность бизнеса и таможенников, но не защищает их от провокаций?

Совершенно верно. Как говорит глава таможни Павел Рябикин — это метод “кнута и пряника”. Кнут вводят в виде криминализации, и это правильно, но дайте же и пряник в виде защиты и таможни, и бизнеса от беспредела и провокаций. Новый закон должен ужесточить ответственность для бизнеса в случае нарушения закона, при этом он должен дать усиленные гарантии безопасности от произвола. Другими словами, если ты не нарушаешь закон, то закон должен защищать тебя от беззакония.

Давайте вернемся к санкциям. С момента заседания СНБО по первому списку прошел месяц. Как изменилась Ваша жизнь? Чем занимаетесь, часто ли общаетесь с правоохранительными органами?

К сожалению, или, наверное, к счастью, пока еще не общался, более того не поленился набрать человек десять из списка — пока к ним претензий у силовиков тоже нет.

То есть, претензий со стороны силовиков фактически нет. Но работать Вы не можете? Или можете? Расскажите, что такое статус “под санкциями”. Что с Вашим бизнесом сегодня?

Быть под “санкциями” - это очень большой стресс. Во-первых, твои родители и родственники живут в стрессе, во-вторых, деловая репутация улетает в большой минус, приходится тратить много энергии, поясняя, что к тебе нету претензий со стороны закона. Твои партнеры стараются тебя сторониться, боясь, что связь с тобой затронет их деловую репутацию. Врагу не посоветуешь такой ситуации.

Давайте вот тут подробнее о вашем бизнесе. Все мы слышали: Фирманюк — контрабандист. Но у вас же логистический бизнес, который, как “Укрпочта”, возит грузы клиентов.

Практически да. Наша специализация — обслуживание мелкого и среднего бизнеса. Когда вы хотите что-то привезти, но не знаете, как. Вот вы и обращаетесь к нам. Мы помогаем забрать ваш товар в Китае и привезти его в Украину. Если надо, подберем поставщика там. Если вам груз - срочно, то мы доставляем его авиадоставкой, если нет, то морем или ж/д. Это и есть логистика. Взять ваш груз в точке “А” и доставить в точку “Б”. Когда говорят, что мы - контрабандисты, для тех, кто понимает нашу специфику, это звучит смешно. Это как обвинить в контрабанде “Укрпочту” за то, что в ее посылках из Голландии пересылают наркотики.

Да, среди наших клиентов попадаются люди, которые хотят обмануть таможню и не заплатить налоги. И мы на своем терминале в Одессе “ЛСЛ Одесса”, который попал под санкции, делаем все, чтобы таможне было комфортно выявлять такие нарушения.

Для примера, мы обслуживаем импорт “Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины”. Как вы думаете, эта структура проверяла, с кем она работает? Вы понимаете, какие грузы они возят? Или, например, Samsung. Это тоже наш клиент, и весь их импорт проходит через нас. Они тоже контрабандисты? У нас тысячи клиентов. И именно поэтому мы и инвестировали в самый современный и удобный терминал в Одессе. Камеры, охрана, помещения для таможни.

Если Вы логист, то как появился образ контрабандиста? Вы же не всю жизнь логист?

А я скажу, что вы продажный журналист. И не просто скажу, а в течении года буду публиковать об этом на разных сайтах статьи, вложив в этот пиар тысяч 50 долларов. Как думаете, что будет с вашим именем через год?

Но Вы же не скажете, что Ваш образ не имеет под собой оснований?

Я не могу сказать, что моя деловая история стерильная, но на уровень “санкции Совета национальной безопасности” она точно не тянет. У каждого есть свои “скелеты в шкафу”, возможно, в начале моей карьеры у меня был конфликт с Таможенным кодексом, но я всегда старался обходить “острые углы” и никогда не связывался с откровенным нарушением закона.

Подчеркиваю, за последние 10 лет своей деятельности я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что мы - “белая”, открытая для проверок компания. Но нас не проверяют, а заочно клеймят. Да еще и без права на пояснение. Вот если взять уровень имен и деятельность компаний, которые стоят в санкционном списке, то в нем должны быть Эпицентр, Сильпо, сеть АЗС “ОККО” и т.д.

Допустим, последние годы Ваш бизнес "белый". Вы говорите, что создали 200 рабочих мест и не имели проблем с законом. Почему тогда именно Вы попали в санкционный список, а не тот же Эпицентр или Сильпо? Причину Вы знаете?

Я же ее уже озвучил. Есть два бизнесмена, которые как-то приблизились к верхушке действующей власти и руками СНБО и Президента стали решать свои вопросы, а именно - составивши список своих оппонентов в бизнесе, разбавляя их людьми, к которым есть личная неприязнь. Посмотрите список. Там же нет контрабандистов как таковых. Там абсолютно разные люди, из разных бизнесов, многие из них не имеют отношения к внешне-экономической деятельности.

Назовете имена этих бизнесменов?

Пока нет. Но думаю, скоро они сами себя обнаружат.

Давайте немного о другом сейчас. Что такое контрабанда в контексте уровня проблематики и внимания Совета нацбезопасности. Ввоз и транзит наркотиков, оружия, табачные коридоры, которые кто-то же курирует? Вы знаете, масштабы незаконного импорта нефтепродуктов или аграрного экспорта? Мы можем два часа убить тут на описание этих схем, и вы будете в шоке от того, что происходит в этих секторах экономики, и как они убивают экономику, бюджет и имидж.

А, например, импорт санкционных товаров, когда в Украину ввозят сырье из стран, которые находятся под мировыми санкциями из-за финансирования терроризма.

Вот где проблематика уровня СНБО. И если называть вещи своими именами, то товарная контрабанда — всегда была и будет бизнесом любой власти, ибо эта деятельность — источник быстрых денег. Для кого? Правильно. Для власти. И без ее сопровождения она не может существовать.

И для борьбы с этим явлением санкции не нужны. Таможня плюс налоговая, даже без СБУ, легко остановят любую товарную контрабанду. Не может въехать в Украину полная фура товара под видом пустой мимо таможни без согласования этого со всеми представителями силовых структур. Это я вам как логист говорю. Это невозможно. С согласования - да. Но это согласование платное. Куда идут эти деньги и сколько едет таких фур, можно долго фантазировать.

Задайтесь вопросом, а почему в ЕС или США нет товарной контрабанды? Если посчитать потенциальную емкость рынка товарной контрабанды США и Европы, то она больше в денежном эквиваленте от украинской в сотни, а может в тысячи раз. А классическая контрабанда - наркотики, оружие, сигареты, алкоголь - в Евросоюзе и США есть и достаточно в крупных размерах. А потому, что там власть не хочет, чтобы она (товарная контрабанда - ред.) была.

То есть? Это просто передел рынка под действующую власть?

Мне бы не хотелось об этом говорить именно так, и я до сих пор верю, что лично Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов не принимали эти решения с целью передела рынка.

Вы планируете идти в суд? Оспаривать решение СНБО в ЕСПЧ, например?

Санкции обязательно надо оспорить, не настолько ради самой возможности работать внутри Украины, а для восстановления деловой репутации. Но процедура оспаривания - сложная и требует больших ресурсов. Скорее всего, по времени санкции быстрее закончатся, чем мы победим в судах.

Но наше дело правое, и мы в себе уверены.