Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

Жители российского Белгорода возмущаются, что в Москве отмечают праздники, а их каждый день обстреливают. Жалуются, что на смерти белгородцев власть внимания не обращает, тогда как на столичные события - реагирует остро. Об этом свидетельствует последний из опубликованных Главным управлением украинской разведки перехват телефонного разговора тамошней жительницы. Его без купюр публикует и УНН.

Гражданские Белгорода обсуждают недовольство ситуацией в городе и равнодушием москвы к обстрелам. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. - прокомментировали запись в ГУР.

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На прошлой неделе Глава украинской разведки добавил, что из-за сложной ситуации на Белгородщине и Грайворонском районе, россияне на себе начали чувствовать, что такое война. К тому же, из-за действий РДК, Грайворонский район, фактически обезлюдел, ведь там постоянно идут боевые действия, а по ситуации в Белгороде, добавил: