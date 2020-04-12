Жертвами COVID-19 во Франции стали более 14 тыс. человек

“Согласно официальной информации, в течение последних 24 часов только в больницах жертвами COVID-19 стали 315 человек, что несколько меньше, чем днем ​​ранее”, — пишет издание. Так же уже четвертый день подряд незначительно сокращается количество людей, которые из-за COVID-19 оказались в отделениях интенсивной терапии, говорится в сообщении.

“Эти данные подтверждают, что эпидемия в нашей стране достаточно интенсивная и в дальнейшем вызовет много страданий”, — отмечается в заявлении пресс-службы Минздрава Франции, цитирует издание. Однако радикальные меры для сдерживания дальнейшего распространения эпидемии начинают давать эффект, убеждены в ведомстве.

Во Франции только в центрах ухода за больными и людьми с инвалидностью и в домах престарелых насчитали не менее 5140 случаев смерти от COVID-19, составляет более трети числа жертв этой болезни в стране. По данным властей, 24 процента пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в возрасте до 60 лет. С начала эпидемии около 27,2 тысячи человек выписали из больницы, а еще десятки тысяч смогли выздороветь без госпитализации.

Между прочего, по данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику больных коронавирусом, во Франции зафиксировано по состоянию на вечер 12 апреля 113,6 тысячи случаев заражения. Теперь Франция занимает четвертое место в мире по количество официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом после США, Испании и Италии.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.